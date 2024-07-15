В Башкирии очевидцы обнаружили мужчину в крови

Жители Нефтекамска в социальных сетях сообщают о том, что под окнами жилого многоэтажного дома найден мужчина, истекающий кровью. С их слов, у него два ножевых ранения и якобы он сбежал от своего обидчика через окно 4 этажа.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, накануне соответствующая информация поступила в отдел МВД России по Нефтекамску. Уточняется, что мужчина сидел у подъезда с телесными ранениями. Позже выяснилось, что пострадавший – ранее судим, а раны на теле ему нанес его знакомый во время распития алкоголя и из-за возникшего между ними конфликта.

Мужчину госпитализировали, в стационаре ему была оказана медпомощь и его отпустили домой. Обидчик задержан.