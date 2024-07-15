В Башкирии отремонтируют «фонящие» дороги общей протяженностью 215 км

В 2024 году в Башкирии планируют отремонтировать 28 участков автомобильных дорог и 35 участков улиц. Общая протяженность указанных участков составляет 215 км. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе рассказала руководитель Минтранса республики Любовь Минакова. Кроме того, в порядок приведут пять мостов.

В перечень попадают участки автодороги Четырман — Старый Варяш (Янаульский район), а также трасса Иглино – Кальтовка (Иглинский район).

В текущем году на автодороге Сибай – Акъяр отремонтируют четыре участка общей протяженностью 26 км. Еще 4 км участков запланированы на этот год. Работы на этой дороге будут полностью завершены в 2026 году.

Кроме того, в настоящее время продолжаются работы в поселках Мраково, Сатлыки и Исимово в Кугарчинском районе республики.

Что касается столицы региона, то сейчас работы по восстановлению изношенных слоев покрытия находятся на завершающей стадии. Это пять участков: улица Жукова, Бакалинская, Цюрупы и проспект Октября. К 28 августа будет завершен ремонт на улицах Новомостовой, Пушкина и Коммунистической.

В текущем году в Янаульском районе Башкирии завершат ремонт шести участков на автодорогах Янаул – Янгыз-Нарат, Янаул – Старый Курдым и Янаул – Зайцево. Их общая протяженность составляет 15 км. Здесь работы начнутся уже на следующей неделе, планируемый срок завершения – 25 октября.

Продолжается ремонт дорог, ведущих к садовым товариществам. В это сезоне приведут в порядок 20 участков общей протяженностью 30 км. Работы планируют завершить в октябре текущего года.

Глава Башкирии Ражий Хабиров, который является инициатором программы ремонта «фонящих» дорог, распорядился ускорить работу по проведению конкурсных процедур с целью реализации всех поставленных задач.