В Башкирии зафиксировано шесть случаев подъёма уровня воды

В Башкортостане на сегодня зафиксировано шесть случаев подъёма уровня воды. Так, в Абзелиловском районе вблизи деревни Нижнее Абдряшево из-за сильных дождей вышла из берегов река Малый Кизил. Подтоплено шесть придомовых территорий. Угрозы затопления нет. Сотрудники МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям дежурят на местах подтопления.

Ситуацию с подтоплением обсуждали сегодня на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана. Так, в Баймакском районе за последние трое суток выпало 40% осадков от месячной нормы. Сейчас угрозу подтопления территорий исключили, доложил глава администрации Фанис Аминев. Муниципальный бюджет пересматривают для восстановления и ремонта размытых дорог. Глава района попросил поддержки у республики.

Надо помогать. Это первоочередная задача.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Идёт транзитный пропуск воды на водохранилищах, ситуация находится на контроле. Можно сказать, что пик паводка сезонных дождей прошёл, в настоящий момент транзитный пропуск идёт, ситуация на контроле.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан
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