В Башкирии зафиксировано шесть случаев подъёма уровня воды

В Башкортостане на сегодня зафиксировано шесть случаев подъёма уровня воды. Так, в Абзелиловском районе вблизи деревни Нижнее Абдряшево из-за сильных дождей вышла из берегов река Малый Кизил. Подтоплено шесть придомовых территорий. Угрозы затопления нет. Сотрудники МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям дежурят на местах подтопления.
Ситуацию с подтоплением обсуждали сегодня на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана. Так, в Баймакском районе за последние трое суток выпало 40% осадков от месячной нормы. Сейчас угрозу подтопления территорий исключили, доложил глава администрации Фанис Аминев. Муниципальный бюджет пересматривают для восстановления и ремонта размытых дорог. Глава района попросил поддержки у республики.