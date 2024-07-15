В Башкирии зафиксировано шесть случаев подъёма уровня воды

В Башкортостане на сегодня зафиксировано шесть случаев подъёма уровня воды. Так, в Абзелиловском районе вблизи деревни Нижнее Абдряшево из-за сильных дождей вышла из берегов река Малый Кизил. Подтоплено шесть придомовых территорий. Угрозы затопления нет. Сотрудники МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям дежурят на местах подтопления.