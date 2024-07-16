Несколько детей, которых удерживали в съемной квартире в Уфе, попали в больницу

В пресс-службе Минтруда Башкирии информагентству «Башинформ» сообщили, что из 16 детей, которых силовики освободили из «религиозной тюрьмы», пятерых положили в больницу. Еще 11 человек находятся в детских приютах.

Одна из пострадавших – девочка. Она поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии. Малышка замкнута, ни с кем не разговаривает, не играет с игрушками, много спит, а проснувшись, начинает плакать. На теле ребенка кровоподтеки, синяки и ссадины, травмирован нос.

Напомним, детей, которых долгое время удерживали в съемной квартире в Уфе, систематически избивали электрошнуром за шалости и провинности. Они очень неохотно идут на контакт, говорят тихо, с опаской и не рассказывают, кто их избивал и за что.