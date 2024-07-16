В Башкирии с начала купального сезона утонули 50 человек

С начала купального сезона в республике утонули 50 человек. Среди них есть и дети. В правительстве региона обсудили вопрос об обеспечении безопасности на водных объектах. Было отмечено, что в регионе оборудовали более 170 мест для купания. По сравнению с прошлым годом количество официальных пляжей выросло на 22.

Кроме того, в этом году начали оснащать водоемы, где нет пляжа, спасательными щитами, чтобы была возможность вытащить человека, попавшего в беду. Чтобы снизить количество трагедий, ведомствам было поручено разработать программу по оснащению всех населённых пунктов организованными местами для купания.

Будем разрабатывать программу по оснащению всех населённых пунктов организованными местами для купания. Главы администраций районов и городов продолжат работу по своевременному открытию подготовленных пляжей, установке запрещающих знаков, а также спасательных щитов, патрулированию на воде и привлечению граждан к административной ответственности за купание в неположенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, за распитие спиртных напитков на пляжах.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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