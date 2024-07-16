В Башкирии с начала купального сезона утонули 50 человек

С начала купального сезона в республике утонули 50 человек. Среди них есть и дети. В правительстве региона обсудили вопрос об обеспечении безопасности на водных объектах. Было отмечено, что в регионе оборудовали более 170 мест для купания. По сравнению с прошлым годом количество официальных пляжей выросло на 22.