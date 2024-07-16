В Башкирии впервые наградили водителей гумконвоев

Глава Башкортостана вручил государственные награды участникам СВО и водителям гумконвоев. Медалей и орденов Шаймуратова были удостоены 28 человек. Это бойцы, которые прибыли на малую родину в краткосрочный отпуск или на лечение, а также социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» и те, кто доставляет гуманитарные грузы на Донбасс.

В зале три десятка награждаемых. Из них почти половина — люди гражданские. Впервые столь высокой награды — медали Шаймуратова — удостоены водители.

Вы знаете, что для нас материальное оснащение, благоустройство быта военнослужащих, снабжение их соответствующим специальным оборудованием и снаряжением – одно из главных направлений. Органы власти, муниципалитеты, предприятия, организации, общественники, волонтёры – все задействованы в этой работе. За всё время мы доставили 128 гуманитарных колонн в зону проведения специальной военной операции. И сегодня в этом зале – водители, которые десятки раз участвовали в доставке грузов и выполняли эту непростую работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На счету Григория Сухова — 94 поездки на Донбасс в составе гуманитарных автоколонн. Это даже больше, чем каждый второй конвой. Почти 2 тыс. километров туда и столько же — обратно. Большегрузы едут в любую погоду и время суток. Опасность подстерегает в буквальном смысле на каждом шагу.

Среди награжденных и социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества». В их стане, кстати, немало военнослужащих, в том числе действующих, которые также помогают своим сослуживцам и их родным. Ну и, конечно, особая благодарность — непосредственно тем, кто выполняет боевые задачи на линии соприкосновения. Боец с позывным «Эксперт» восьмой месяц служит в полку Башкортостане в разведроте. Настоящий героизм проявляют на поле боя и мобилизованные, которые находятся в зоне СВО уже почти два года.