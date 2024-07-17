В Башкирии нетрезвого молодого человека унесло течением

Сегодня утром экстренные службы Башкирии получили сообщение о том, что на реке Белой в Ишимбае мужчина не может самостоятельно доплыть до берега.

В пресс-службе МЧС по республике рассказали, что на место незамедлительно выехали спасатели, медики и полиция.

Как выяснилось, двое парней решили переплыть реку против течения. Одному из них это удалось, а второго унесло течением. Его товарищ доплыл до берега и вызвал спасателей.

Сотрудники службы перевезли пловца обратно на берег, его осмотрели медики. Предварительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.