Уфимские спасатели помогли собаке выбраться из-под гаража

Накануне утром в экстренные службы Уфы обратился мужчина. Он рассказал, что в гаражном кооперативе по улице Федоровской под одним из гаражей застряла большая собака.
По данным пресс-службы Управления гражданской защиты столицы, он попытался помочь животному самостоятельно, но ничего не получилось.
На место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда ведомства. Они подкопали площадку вокруг собаки, с помощью гидравлического инструмента приподняли гаражный бокс и освободили пса.
Фото и видео: УГЗ г.Уфы