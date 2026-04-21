Уфимское «Динамо» уступило соперникам из Грозного

Борьба за медали завершена. Баскетбольный клуб «Динамо» уступил одноименной команде из Грозного в четвертьфинале плей-офф Суперлиги. Динамовцы провели больше всех матчей в первом раунде.

В первых двух победа была на счету соперника, однако затем подопечные Евгения Горева дважды выиграли на выезде. Решающая, пятая встреча состоялась в Уфе. Она завершилась со счетом 77:92.

Однако на этом сезон для уфимцев не закончен. Теперь им предстоит побороться за 5-8 места в турнире. Среди соперников – команды из Сургута, Ревды и Владивостока. Свои матчи проведет и дублирующий состав «Динамо». Они претендуют на бронзу Высшей лиги. Сравнять счет в серии против «Челбаскета» команда попробует 22 апреля.