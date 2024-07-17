В филиале парка «Патриот» в Стерлибашевском районе стартовала новая смена

В Стерлибашевском районе в детском лагере началась новая смена. Вот уже 51 год каждое лето здесь отдыхают несколько сотен детей из близлежащих районов и городов России. В этом году после реконструкции лагерь принял уже более 600 детей.

Отрядные речевки, веселые игры, зажигательные танцы. В летнем лагере Стерлибашевского района новый, уже третий по счету заезд в этом году. Это место особенное для многих детей. Марсель еще ребенком приезжал сюда отдыхать. Сейчас он вожатый. Прошел обучение и вот уже девятый заезд помогает детям адаптироваться и хорошо отдохнуть.

Сейчас здесь отдыхают 225 школьников, 100 из которых находятся в трудной жизненной ситуации и под опекой. Приехали дети из Стерлибашевского района, Стерлитамака, Ишимбая, Уфы и даже Краснодара. Среди ребят есть даже те, кто отдыхает здесь далеко не в первый раз. Им больше всего заметна разница после реконструкции.

В 2021 году здесь отремонтировали корпуса, систему отопления, водонапорную башню, укрепили материально-техническую базу. Благодаря модернизации лагерь теперь функционирует круглый год. Также обновили столовую на 150 мест и медсанчасть. А в январе 2023 года бывший «Орлёнок» стал участником всероссийского проекта по строительству быстровозводимых жилых корпусов. Здесь возвели два модуля. Внутри трёх- и четырёхместные номера с душевыми.