В Башкирии вдвое увеличат выпуск автобусов

«НефАЗ» планирует вдвое увеличить выпуск автобусов — до трёх тысяч единиц в год. Реализация масштабного инвестпроекта намечена к 2026 году. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Радия Хабирова по Нефтекамску. Глава республики обсудил перспективы развития предприятий, входящих в структуру «КАМАЗа», с генеральным директором Сергеем Когогиным. Радий Хабиров также осмотрел другие объекты — новый завод по производству полимеров и филиал Бирского медколледжа.

Совсем скоро именно отсюда и будет начинаться автобусное производство. Роботизированный механизм изготавливает каркас будущего транспортного средства. Делает то, что раньше выполняли вручную.

Новая автоматизированная линия наряду со строящимся участком покраски, где процесс будет проводиться методом погружения, — часть большой работы по модернизации производства на «НефАЗе» и увеличению производительности. Ключевая задача — выпускать до трёх тысяч автобусов в год. Сейчас здесь делают в два раза меньше.

«НефАЗ», пожалуй, один из наиболее узнаваемых брендов Башкортостана, который можно увидеть не только на дорогах республики. Такие автобусы колесят по всей стране, в том числе и в столице — в Москве. Недавно туда, кстати, поставили новую партию аэроэкспрессов, которая перевозит пассажиров из аэропорта до метро. Собирают всё это здесь, в этих цехах.

Раньше на заводе фактически изготавливали только кузова автобусов. Ходовую часть привозили с другого предприятия. С 2016 года производство идёт по типу полного цикла. На днях здесь произвели юбилейное 11-тысячное шасси. На его основе изготовят так называемый автобус-гармошку.

«НефАЗ» — крупнейший работодатель Нефтекамска. Здесь трудятся почти шесть тысяч человек. Работают в три смены. Немало и молодежи, которые уже успели ощутить, как за короткий срок меняется предприятие.

«НефАЗ» наряду с Туймазинским заводом автобетоносмесителей и предприятием «БелЗАН» по изготовлению крепежных деталей входит в структуру «КАМАЗа». Вместе с автобусами здесь производят спецнадстройки и прицепную технику. Недавно освоили самосвальные установки для нового крупнотоннажного модельного ряда К5. Вместе с гендиректором холдинга «КАМАЗ» Сергеем Когогиным Радий Хабиров обсудил дальнейшее развитие предприятий.

В линейке предприятий, осуществляющих поставки для «КАМАЗа», более полусотни компаний. На заводе «Аттика», например, который открылся в Нефтекамске пару лет назад, делают жидкие полимеры, входящие в основу краски для автобусов «НефАЗа». В 23 году инвесторы реализовали второй этап проекта. Что важно, все сырье для переработки завод закупает внутри республики.

Непосредственное участие два года назад глава республики принимал и в открытии в Нефтекамске филиала Бирского медико-фармацевтического колледжа. В учебном заведении, которое находится прямо в здании больницы, студенты получают образование по специальностям «лечебное» и «сестринское дело». Востребованность колледжа растет. Более 70% обучающихся — из Нефтекамска и близлежащих районов республики. Как говорит руководство, власти сумели предотвратить отток молодежи в соседние регионы.