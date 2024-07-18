В Баймакском районе обсудили подготовку к фестивалю «Башкорт аты»

Конный парад, «Кумыс-фест» и состязания батыров. В Баймакском районе обсудили подготовку к III Международному фестивалю «Башкорт аты», который по традиции проходит на берегу озера Графского. Чем на этот раз организаторы готовы удивить гостей мероприятия?
Парад более 500 лошадей и всадников – пожалуй, одно из самых зрелищных событий международного фестиваля «Башкорт аты». Проведут его и на этот раз. А участниками станут конюхи и животные со всего Башкортостана. Организаторы готовят для гостей и другие массовые мероприятия.
Издревле лошадь для башкир – опора и надёжный помощник. А ещё друг, с которым народ прошёл не одну войну, защищая свои рубежи, свою Родину.
Исправить данную ситуацию удалось благодаря Радию Хабирову, который стал инициатором проведения международного фестиваля «Башкорт аты». И это лишь вершина айсберга. В регионе проводится большая работа по изучению, сохранению и разведению башкирской породы лошадей. Создан научно-исследовательский институт. А в прошлом году республика получила свидетельство Роспатента на бренд «Башкирская лошадь».
На организационном заседании III Международного фестиваля «Башкорт аты» первый заместитель руководителя администрации главы республики по внутренней политике Азат Бадранов отметил, что гостями мероприятия станут не только местные жители и делегации из регионов России. Приглашения направят в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. Угощать участников буду сертифицированной халяльной продукцией. А сам фестиваль, как и все сабантуи, пройдёт в безалкогольном формате.
Если в прошлом году Глава Башкортостана на фестивале встречался с учеными, которые занимаются сохранением и изучением башкирской породы лошадей, то на этот раз Радий Хабиров планирует пообщаться с фермерами республики. Спрос на продукцию растёт.
«Башкорт аты» – ещё одно брендовое мероприятие республики, благодаря которому в регион приезжают гости из России и других стран. Организаторы не отрицают возможности, что уже в ближайшие годы Баймакский район может стать мировым центром конного туризма. И тогда о башкирской породе лошадей узнают на всех континентах. В этом году международный фестиваль пройдёт на берегу озера Графского 15 и 16 августа.