В Баймакском районе обсудили подготовку к фестивалю «Башкорт аты»

Конный парад, «Кумыс-фест» и состязания батыров. В Баймакском районе обсудили подготовку к III Международному фестивалю «Башкорт аты», который по традиции проходит на берегу озера Графского. Чем на этот раз организаторы готовы удивить гостей мероприятия?

Парад более 500 лошадей и всадников – пожалуй, одно из самых зрелищных событий международного фестиваля «Башкорт аты». Проведут его и на этот раз. А участниками станут конюхи и животные со всего Башкортостана. Организаторы готовят для гостей и другие массовые мероприятия.

Будут очень интересные выставки, посвящённые башкирской лошади и народным ремёслам. Будет широко представлена спортивная программа. В рамках этой программы у нас идёт подготовка к национальным видам спорта: ылак, аузарыш, тайтулак. Руслан Гизатуллин, директор АНО «Научно-исследовательский институт по изучению лошадей башкирской породы»

Издревле лошадь для башкир – опора и надёжный помощник. А ещё друг, с которым народ прошёл не одну войну, защищая свои рубежи, свою Родину.

Это естественно для башкир. Это как наши леса, озёра, реки и лошади. Если хотя бы одного компонента не будет, то как будто мы неполноценными становимся. Поэтому лошадь – это родное, близкое животное, которому мы недостаточно, наверное, уделяли внимания. Эльбрус Нигматуллин, обладатель титула «Самый сильный человек России»

Исправить данную ситуацию удалось благодаря Радию Хабирову, который стал инициатором проведения международного фестиваля «Башкорт аты». И это лишь вершина айсберга. В регионе проводится большая работа по изучению, сохранению и разведению башкирской породы лошадей. Создан научно-исследовательский институт. А в прошлом году республика получила свидетельство Роспатента на бренд «Башкирская лошадь».

На организационном заседании III Международного фестиваля «Башкорт аты» первый заместитель руководителя администрации главы республики по внутренней политике Азат Бадранов отметил, что гостями мероприятия станут не только местные жители и делегации из регионов России. Приглашения направят в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. Угощать участников буду сертифицированной халяльной продукцией. А сам фестиваль, как и все сабантуи, пройдёт в безалкогольном формате.

Радий Фаритович придумал такое мероприятие. Оно пользуется популярностью, каждый год удивляет новыми вещами. В этом году такие интересные моменты, или, как говорит молодёжь, «фишки», тоже будут присутствовать. В том числе и эпатажного характера в виде соревнований хоббихорсинга, и зрелищная джигитовка, и конный парад, который тоже людям нравится. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

Если в прошлом году Глава Башкортостана на фестивале встречался с учеными, которые занимаются сохранением и изучением башкирской породы лошадей, то на этот раз Радий Хабиров планирует пообщаться с фермерами республики. Спрос на продукцию растёт.

Это кумыс и кумысные напитки, сама конина и продукты ее переработки. Достаточно хорошие цены, и востребована продукция не только на уфимском рынке, но и за пределами нашей республики и страны. Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан