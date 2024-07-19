Подростков из Башкирии, спасших тонущего человека, наградит МЧС России

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что на Шаранском водохранилище неподалеку от села Наратасты парни вернули к жизни 49-летнего мужчину. Они отдыхали на берегу, когда увидели, что нетрезвый мужчина зашел в воду и неожиданно пропал из виду. Ребята тут же бросились ему на помощь: вытащили тонущего из воды и привели в чувства.