Подростков из Башкирии, спасших тонущего человека, наградит МЧС России

Троих подростков из Башкирии – 16-летнего Айдара Хабирова, 16-летнего Максима Гришукова и 17-летнего Даниила Тураева – наградят ведомственными наградами МЧС России, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что на Шаранском водохранилище неподалеку от села Наратасты парни вернули к жизни 49-летнего мужчину. Они отдыхали на берегу, когда увидели, что нетрезвый мужчина зашел в воду и неожиданно пропал из виду. Ребята тут же бросились ему на помощь: вытащили тонущего из воды и привели в чувства.
Максим и Айдар учатся в 9 классе, а Даниил – студент первого курса Туймазинского юридического колледжа. Как рассказали сами друзья, спасти человека им удалось благодаря знаниям, полученным на уроках ОБЖ.
Фото: МЧС России