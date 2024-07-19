В Башкирии в СНТ благодаря гранту появилась детская площадка

В садовом товариществе «Родник» в Чишминском районе открылась детская площадка. Качели, карусели и горки – всё это появилось благодаря гранту в 500 тысяч рублей, который «Родник» получил весной.

Ранее властями региона было принято решение таким образом поддерживать развитие инфраструктуры в садах, и весной на форуме «Смарт-садовод» Радий Хабиров вручил 10 сертификатов на полмиллиона каждый лучшим СНТ республики. В «Роднике» сами садоводы добавили еще деньги. Причем подключились и соседние СНТ.

На своей странице в соцсетях Радий Хабиров написал, что в следующем году число грантов для садоводов увеличат до 20. За три года республика выделила более полумиллиарда рублей для СНТ. В более чем 220 садовых товариществах отремонтировали подъездные дороги. Также возместили стоимость закупки мусорных контейнеров. Кроме того, деньги используются для решения вопросов с водой, электричеством, газом, транспортной доступностью и безопасностью.