В Башкирии дождевым паводком размыло мост в селе

Минувшей
ночью в Башкирии из-за проливных дождей поднялся уровень воды в ручье Карамалинка
в селе Нижние Карамалы Ермекеевского района. По этой причине размыло мост,
который находится на территории населенного пункта.
Кроме
того, подтопленными оказались восемь придомовых территорий, где проживают 15
человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в настоящее время угрозы
подтопления домов нет.
По
состоянию на 09:00 22 июля вода вошла в русло, дожди закончились, придомовые
территории освободились от воды.
Были
подтоплены восемь придомовых территорий, в которых проживают 15 человек (дома
не затоплены). Проведено оповещения населения. На месте работает оперативная
группа МЧС России. По состоянию на 10:00 вода в русле реки, дождь прекратился,
с придворовых территорий вода ушла. Запланировано заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района. Ситуация находится на
контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Андрей Зайцев, и.о. начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан