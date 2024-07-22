В Башкирии дождевым паводком размыло мост в селе

Были подтоплены восемь придомовых территорий, в которых проживают 15 человек (дома не затоплены). Проведено оповещения населения. На месте работает оперативная группа МЧС России. По состоянию на 10:00 вода в русле реки, дождь прекратился, с придворовых территорий вода ушла. Запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Андрей Зайцев, и.о. начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан