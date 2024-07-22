В Башкирии дождевым паводком размыло мост в селе

Минувшей ночью в Башкирии из-за проливных дождей поднялся уровень воды в ручье Карамалинка в селе Нижние Карамалы Ермекеевского района. По этой причине размыло мост, который находится на территории населенного пункта.

Кроме того, подтопленными оказались восемь придомовых территорий, где проживают 15 человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в настоящее время угрозы подтопления домов нет.

По состоянию на 09:00 22 июля вода вошла в русло, дожди закончились, придомовые территории освободились от воды.  

Фото №1 - В Башкирии дождевым паводком размыло мост в селе

Были подтоплены восемь придомовых территорий, в которых проживают 15 человек (дома не затоплены). Проведено оповещения населения. На месте работает оперативная группа МЧС России. По состоянию на 10:00 вода в русле реки, дождь прекратился, с придворовых территорий вода ушла. Запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Андрей Зайцев, и.о. начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Фото: МЧС по РБ

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