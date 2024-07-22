В Уфе здание «Башпотребсоюза» преобразится к юбилею столицы

Уфа преображается к 450-летнему юбилею. Здание «Башпотребсоюза» предстанет в новом облике. В прошлом году в рамках капремонта оно было покрашено в желтый, что вызывало недовольство горожан. Сейчас часть фасада уже выкрашена в ярко-терракотовый. Работы планируется завершить в течение двух недель.

В целом, в Уфе появилось более 500 туристических объектов. На это столица получила субсидию из федерального бюджета свыше 200 млн рублей. На набережной строится колоннада дружбы. К юбилею уже готовы скверы у концертного зала «Башкортостан», кинотеатра «Родина», перед Молодежным театром, в саду Аксакова.