В Уфе задержан мужчина, стрелявший в ребенка из пневматики

Уфимцу предъявлено обвинение по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия». По данным пресс-служб Следкома по Башкирии и МВД по республике, 18 июля девочки пережидали дождь под козырьком подъезда. Обвиняемый, 1962 года рождения, в этот момент находился в своей квартире на втором этаже соседнего дома.

Он выстрелил в сторону детей из пневматической винтовки и попал в ногу одной из несовершеннолетних. Ребенок, заметив кровь и почувствовав боль, сумела дойти до своей квартиры и рассказала обо всем родителям. Они обратились к правоохранителям. В травмпункте девочке извлекли пулю диаметром 4,5 мм.

Свой поступок уфимец объяснил тем, что его раздражали дети, которые шумели и мешали ему, и он решил их напугать. Стрелка заключили под стражу.