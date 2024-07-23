В Башкирии ожидаются похолодание, дожди и грозы

В Башкирии в ближайшие дни температура воздуха понизится до +8 градусов, сообщают синоптики. Согласно их прогнозам, сегодня по республике пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах сильные, грозы, возможен град. Ветер северный. Днем от +17 до +22.

Завтра, 24 июля, нам вновь обещают кратковременные дожди и грозы. В ночное время суток столбики термометров покажут +9, +14, а днем +16, +21 градус.