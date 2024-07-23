В Башкирии компания друзей увела верблюда из цирка-шапито

В Нефтекамске парни украли из цирка верблюда по кличке Аксель. Ребята водили животное по городу. По информации местных телеграм-каналов, верблюд – собственность цирка-шапито «Круиз».

Все артисты 21 июля после выступления легли отдыхать. Воспользовавшись моментом, молодые люди вывели верблюда на улицу и устроили ему экскурсию по городу, после чего привели его обратно в цирк.

Директор цирка об этой истории узнал из социальных сетей и написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к происшествию, сообщает пресс-служба МВД по республике.