Совет отцов Башкирии организовал акцию по изготовлению бортей

14 пап вместе с сыновьями научились изготавливать борти для пчел в Белорецком районе. Такую акцию провел Совет отцов республики. Сначала участникам рассказали о бортничестве, технологии производства борти. Затем папы и сыновья взяли в руки инструменты и под наблюдением опытных специалистов взялись за дело.

Ближе к вечеру борти были готовы. На каждой из них, как в древности, отец с сыном поставили свой родовой знак – тамгу. В целом же новое ремесло освоили почти 60 человек.