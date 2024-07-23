В Башкирии вандалы похитили забор, огораживающий кладбище

Инцидент зафиксирован в Белебеевском районе республики, рассказал глава администрации района Азат Сахабиев в своих социальных сетях.
По его словам, совсем недавно активные жители деревни Максютово СП Донского сельсовета собственными силами поменяли старый забор на новый. А уже на прошлой неделе неизвестные украли 80 метров ограждения из профнастила, который устанавливали на средства сельчан.
Глава района надеется, что виновных найдут и они будут наказаны по всей строгости закона.
Фото: соцсети Азата Сахабиева