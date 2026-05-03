В Башкирии сформируют предложения по улучшению демографической политики

В Башкортостане будет сформирован пакет предложений по улучшению демографической политики. На неделе в Уфе обсудили эту тему. В мозговом штурме приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, эксперты Агентства стратегических инициатив, молодежных организаций, общественные и научные деятели. Во время сессии было отмечено, что демографические показатели региона ниже среднероссийских. Но у республики есть задел, чтобы улучшить ситуацию.

Такая полка с кубками и медалями есть в каждой комнате этой квартиры. Это не просто награды, а фундамент воспитания пятерых детей Самойловых. Мастера спорта, призеры российских и международных соревнований. Младшие тянутся за старшими и стремятся к победам. По сути, эта семья и есть команда мечты, которая занимает пьедесталы за счет поддержки друг друга.

И хотя Наталья и Александр Самойловы стали большой семьей не ради наград, государство все равно оценило их труд. Указом Президента они удостоены медали ордена «Родительская слава». Дети мотивируют, говорят старшие Самойловы и становятся топливом развития.

Семья Самойловых радует, а вот демографическая ситуация в республике, как, впрочем, и в стране – не очень. С 2015 года рождаемость не растет. Чтобы переломить тренд, нужна не разовая команда, а интеллектуальная работа. Этот вопрос обсуждали на сессии Правительства Башкортостана и Агентства стратегических инициатив.

Это история не из разряда, что ты принял управленческое решение, и всё полетело, побежало. Нет, конечно. Эта работа в долгую, и она интеллектуальная должна быть. Она состоит из двух половин, каждая из которых имеет огромное значение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Первая половина успеха – стабильная экономика, безопасность и социальная инфраструктура. Это база. Вторая – особый фокус на многодетных как на локомотивах, внимание к молодым семьям.

Студенческие семьи точно требуют особой заботы. Раньше на них смотрели – есть и есть, они как-то сами справятся. Формирование и дальнейшее развитие всего, что связано в медицине с родовспоможением. Сопровождение беременности, рождение. Там достаточно много сделано, но надо дальше налаживать процессы. Поэтому такая интеллектуальная работа предстоит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помогать будет Агентство стратегических инициатив. Директор дивизиона Григорий Сайфуллин, к слову, отец шестерых детей привез в Уфу 300 предложений, где 85% – не про деньги, а про ценности. Он отметил, что негативная динамика показателей характерна для многих стран мира. Это связано с урбанизацией, изменением моделей поведения и установок населения.

Для Республики Башкортостан сегодня один из ключевых факторов – это группа женщин и семьи 30-39 лет. Их сегодня большинство в республике. Как правило, там родились уже двое и более детей. Мы видим, что нам сейчас необходимо донастроить текущую сферу поддержки, не только меры, но и в целом окружение, социальные практики, условия предоставления разных услуг. Чтобы каждая семья чем больше детей, тем больше возможностей приобретала. Это наш первый фактор работы. Григорий Сайфуллин, директор Дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив

В итоге будет сформирован пакет предложений по улучшению демографической политики. У Башкортостана есть большой потенциал развития комплексной поддержки семей с детьми, отмечают эксперты.