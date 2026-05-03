В Башкирии сформируют предложения по улучшению демографической политики

В Башкортостане будет сформирован пакет предложений по улучшению демографической политики. На неделе в Уфе обсудили эту тему. В мозговом штурме приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, эксперты Агентства стратегических инициатив, молодежных организаций, общественные и научные деятели. Во время сессии было отмечено, что демографические показатели региона ниже среднероссийских. Но у республики есть задел, чтобы улучшить ситуацию.
Такая полка с кубками и медалями есть в каждой комнате этой квартиры. Это не просто награды, а фундамент воспитания пятерых детей Самойловых. Мастера спорта, призеры российских и международных соревнований. Младшие тянутся за старшими и стремятся к победам. По сути, эта семья и есть команда мечты, которая занимает пьедесталы за счет поддержки друг друга.
И хотя Наталья и Александр Самойловы стали большой семьей не ради наград, государство все равно оценило их труд. Указом Президента они удостоены медали ордена «Родительская слава». Дети мотивируют, говорят старшие Самойловы и становятся топливом развития.
Семья Самойловых радует, а вот демографическая ситуация в республике, как, впрочем, и в стране – не очень. С 2015 года рождаемость не растет. Чтобы переломить тренд, нужна не разовая команда, а интеллектуальная работа. Этот вопрос обсуждали на сессии Правительства Башкортостана и Агентства стратегических инициатив.
Первая половина успеха – стабильная экономика, безопасность и социальная инфраструктура. Это база. Вторая – особый фокус на многодетных как на локомотивах, внимание к молодым семьям.
Помогать будет Агентство стратегических инициатив. Директор дивизиона Григорий Сайфуллин, к слову, отец шестерых детей привез в Уфу 300 предложений, где 85% – не про деньги, а про ценности. Он отметил, что негативная динамика показателей характерна для многих стран мира. Это связано с урбанизацией, изменением моделей поведения и установок населения.
В итоге будет сформирован пакет предложений по улучшению демографической политики. У Башкортостана есть большой потенциал развития комплексной поддержки семей с детьми, отмечают эксперты.
Высокая рождаемость – это не только медицина, но и в наличие хороших парков, школ и детских садов. В республике внимание инфраструктуре уделяется пристальное, и такие условия создаются как для семей, где один ребенок, так и для целой команды, как у Самойловых.