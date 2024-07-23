В Бирском районе стартовала приемка школ к новому учебному году

Комиссия проверяла десятки позиций, начиная с антитеррористической защищённости и заканчивая благоустройством. Особое внимание уделяли безопасности в кабинетах химии, биологии, физики и информатики, а также состоянию спортивно-технической базы, оснащению столовой.

Через арку металлодетектора даже скрепка не пройдет. Сами ученики и учителя заходят через турникет по пропуску – информация автоматически поступает в электронный журнал. А вот дальнейшее движение можно проследить по видеонаблюдению. На территории школы установлено почти два десятка камер. В случае ЧС есть тревожная кнопка и система оповещения.

Проверяют всё: пожарную сигнализацию, запасные выходы и лестницы, исправность кранов, документы и сертификаты, столовую, освещение в кабинетах, чистоту, парты и стулья, которые должны соответствовать возрасту учеников, и даже школьную доску. Тут и сотрудники ГАИ. Они изучают схему безопасного пути детей в школу, обращают внимание на разметки и дорожные знаки.

Это первый выезд комиссии по приемке школ. За день эксперты проверили шесть школ. Впереди еще 32. В том числе городские и сельские, учреждения допобразования и дошкольные, а также коррекционная школа-интернат.

Сейчас в Бирском районе также идет капремонт в 11 школах. На это направлено порядка полумиллиарда рублей. В республике такое количество школ только в одном муниципалитете приводят в порядок впервые. В них будет усиленная система безопасности, обновленные крыши, фасады и сами кабинеты.

В них будут усиленная система безопасности, обновленные крыши, фасады и сами кабинеты, ограждения с системой доступа. Также госпрограмма дает возможность благоустроить территорию образовательных учреждений. На это выделяют дополнительное финансирование. Республика достигла высоких результатов по капремонту школ и вошла в число лидеров среди регионов по этому показателю. К слову, предыдущие два года благодаря федеральной поддержке в Башкортостане отремонтировали 140 зданий.