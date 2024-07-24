В башкирском батальоне имени Салавата Юлаева появилась группа по работе с дронами
Новое
подразделение создано в батальоне имени Салавата Юлаева. Это группа по работе с
беспилотными летательными аппаратами, сообщает советник Главы Башкирии по
взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ, инициатор создания
батальонов имени Салавата Юлаева Артур Юмагужин.
По
информации ИА «Башинформ», Артур Юмагужин постоянно находится в зоне СВО. Не так
давно он побывал в краткосрочном отпуске и встретился с журналистами агентства.
По его словам, воины батальона продолжают обезвреживать диверсионно-разведывательные
группы, разыскивать схроны и работать с неблагонадежными людьми. В настоящее
время военнослужащие находятся на линии боевого соприкосновения.
Среди военнослужащих батальона имени Салавата Юлаева есть толковые программисты, системные администраторы. Поэтому пришла идея создать в батальоне группу по работе с дронами. Руководит группой командир с позывным «Альба». Они уже показали себя умелыми пользователями беспилотников и на их счету немало уничтоженной боевой техники и живой силы противника. Батальоны в полной мере обеспечены всем необходимым, воины регулярно получают из республики гуманитарную помощь. Если не хватает того или иного имущества, оставляют заявки, которые выполняются в обязательном порядке. Недавно от правительства республики получили квадроцикл с прицепом, который успешно используется на передовой. Скоро их поступит ещё несколько единиц. Такая техника очень нужна на фронте в условиях бездорожья и оперативного перемещения между позициями. Есть другая техника, которая также эффективно применяется на фронте нашими бойцами. Но нам очень требуются БПЛА. Не секрет, характер современных боевых действий совсем иной, нежели 30 и более лет. Сильнее тот, кто обладает глазами на небе. Беспилотники являются эффективным оружием против врага и наличие дронов позволит нам быть ещё сильнее и стремительнее в достижении Победы.
Артур Юмагужин, советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ
Кроме
того, офицер по поручению руководителя региона Радия Хабирова курирует
мобилизованных из нашей республики. Он выезжает к ним в расположения, уточняет
их вопросы и возможные проблемы. Нередко во время таких встреч Артур Юмагужин
вручает нашим бойцам госнаграды от имени Главы Башкирии Радия Хабирова.
Наши мобилизованные неоднократно принимали участие в штурме ряда населённых пунктов. В одной только Авдеевке бойцы проявили боевой характер и настоящий дух батыров. Их мужество и подвиг не остались незамеченными. Отмечу, за время службы жители Башкирии прибрели колоссальный боевой опыт. Об этом мне часто говорят их командиры. Мобилизованные становятся офицерами вплоть до комбата. Простые ребята стали воинами, не знающие страха и поражения. И награды они получают заслуженно. Радий Фаритович всегда требует находиться рядом с башкирскими воинами и постоянно быть с ними на связи. Сам Глава республики всегда интересуется ситуацией и владеет ею. Разумеется, такое отношение к военнослужащим поднимает их дух. Для участников СВО из Башкирии важно внимание Радия Фаритовича, знаю это не понаслышке. Многих воинов из других регионов до сих пор удивляет, когда на передовую звонит руководитель региона и интересуется жизнью земляков.
Артур Юмагужин, советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ
Вместе
с тем, говорит Артур Юмагужин, мощным стимулом для воинов является поддержка их
семей. Он уверен, что бойцы служат еще упорнее, если знают, что их родные находятся
под надежной защитой государства.
Также
офицер рассказал и о построенной бойцами батальона имени Салавата Юлаева мечети
в Донецкой Народной Республике. Как говорит Артур Юмагужин, инициатива о
строительстве культового объекта воодушевила местное население: многие присоединились.
А 16 июня – в праздник Курбан-байрам – мечеть открыли.
В построенную мечеть приходят люди. Причём не только мусульмане, но христиане, поскольку рядом нет православных храмов. Например, несколько раз к нам обращались местные женщины и просили разрешения зайти и помолиться за своих мужей, сыновей и братьев, которые служат на СВО. Конечно же, мы не отказали. Но теперь начинаем строительство церкви. Опять же будем использовать башкирскую древесину. Фундамент уже готов. Воины занимаются строительством в свободное от службы время. В стройке помогают местные мужчины. Они видят, что у бойцов не всегда есть возможность взять в руки строительные инструменты. И чтобы строительство не затягивалось, активно включаются в возведение храма. Среди них есть люди всех вероисповеданий. Такая созидательная работа объединяет. Люди видят, что Победа приближается ускоренными темпами и что однажды улицы их сёл и городов наполнит детский смех, по дорогам будут ездить автобусы и строительная техника. Жители ждут этого с нетерпением. Поэтому построенные башкирскими воинами мечеть и церковь становятся символами мирной и спокойной жизни.
Артур Юмагужин, советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ
Добавим,
всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по
следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны
Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347)
248-29-31 – пункт отбора.
Кроме
того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по
контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки
можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
С
10 июля 2024 года в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова
увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с
Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными,
региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении
контракта получат до 1 млн рублей.