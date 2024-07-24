В башкирском батальоне имени Салавата Юлаева появилась группа по работе с дронами

В построенную мечеть приходят люди. Причём не только мусульмане, но христиане, поскольку рядом нет православных храмов. Например, несколько раз к нам обращались местные женщины и просили разрешения зайти и помолиться за своих мужей, сыновей и братьев, которые служат на СВО. Конечно же, мы не отказали. Но теперь начинаем строительство церкви. Опять же будем использовать башкирскую древесину. Фундамент уже готов. Воины занимаются строительством в свободное от службы время. В стройке помогают местные мужчины. Они видят, что у бойцов не всегда есть возможность взять в руки строительные инструменты. И чтобы строительство не затягивалось, активно включаются в возведение храма. Среди них есть люди всех вероисповеданий. Такая созидательная работа объединяет. Люди видят, что Победа приближается ускоренными темпами и что однажды улицы их сёл и городов наполнит детский смех, по дорогам будут ездить автобусы и строительная техника. Жители ждут этого с нетерпением. Поэтому построенные башкирскими воинами мечеть и церковь становятся символами мирной и спокойной жизни.

Артур Юмагужин, советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ