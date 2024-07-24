В Башкирии ужесточили требования к выгулу собак

Собаки ростом выше 30 см в холке в общественных местах должны быть в наморднике или на поводке длиной не более одного метра. Свободный выгул допускается только в специально отведенных для этого местах. Исключение сделано для обученных собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.