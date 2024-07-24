В Башкирии ужесточили требования к выгулу собак

В Башкирии вступили в силу изменения к требованиям к выгулу домашних собак. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.
Собаки ростом выше 30 см в холке в общественных местах должны быть в наморднике или на поводке длиной не более одного метра. Свободный выгул допускается только в специально отведенных для этого местах. Исключение сделано для обученных собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.
Потенциально опасные собаки могут передвигаться только на огороженной территории, принадлежащей его владельцу, причем на входе должна быть размещена предупреждающая надпись. В любом другом месте такая собака должна выгуливаться исключительно в наморднике и на поводке. Минимальный возраст сопровождающего – 14 лет. Один сопровождающий может выгуливать только одну потенциально опасную собаку.
Нарушение правил влечет ответственность в виде штрафов для граждан, должностных и юридических лиц.