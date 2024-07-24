В Уфе транспортные полицейские нашли похищенного спаниеля

Жительница поселка Иглино обратилась с заявлением в дежурную часть уфимского линейного управления МВД России на транспорте. Она рассказала, что ее собаку породы тибетский спаниель забрала неизвестная женщина и увезла на электричке.

Пес по кличке Полкан и его хозяйка находились на платформе ж/д вокзала станции Иглино. В это время прибыла электричка, которая следовала в Уфу. Собака сорвалась с поводка и побежала в сторону электропоезда. Тут ее подхватила та самая неизвестная дама, зашла вместе с собакой в вагон и уехала.

Огорченная хозяйка спаниеля обратилась за помощью в транспортную полицию. Ей помогли сотрудники ЛоП на станции Черниковка. В течение суток они установили подозреваемую. Ею оказалась 53-летняя жительница Уфы, которая призналась, что, увидев собаку с ошейником, решила взять ее себе. Но уже на следующий день ей пришлось вернуть животное.