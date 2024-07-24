В Башкирии водитель на грузовике застрял посередине реки

Сегодня в селе Абзаково водитель автомобиля Ford Transit сильно торопился и решил пересечь реку Кульсугады вброд прямо на грузовике.

Однако, как сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС, уровень воды в реке поднялся, образовалось сильное течение, и водитель оказался в западне прямо посередине водоема.

В это время неподалеку дежурили спасатели Госкомитета. Они сразу же поспешили на помощь, заметив застрявший фургон. С помощью троса машину вытащили на сушу вместе с водителем.