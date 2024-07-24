В Башкирии водитель на грузовике застрял посередине реки

Сегодня в селе Абзаково водитель автомобиля Ford Transit сильно торопился и решил пересечь реку Кульсугады вброд прямо на грузовике.

Фото №1 - В Башкирии водитель на грузовике застрял посередине реки

Однако, как сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС, уровень воды в реке поднялся, образовалось сильное течение, и водитель оказался в западне прямо посередине водоема.    

В это время неподалеку дежурили спасатели Госкомитета. Они сразу же поспешили на помощь, заметив застрявший фургон. С помощью троса машину вытащили на сушу вместе с водителем.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

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