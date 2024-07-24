В районе Башкирии впервые провели операцию по лечению желчнокаменной болезни

В Кармаскалинской больнице провели лапароскопическую операцию по лечению желчнокаменной болезни. Такое лечение в районном медицинском учреждении было осуществлено впервые.

Фото №1 - В районе Башкирии впервые провели операцию по лечению желчнокаменной болезни

Учреждение было оснащено современной эндовидеохирургической стойкой, которая была установлена в больнице в конце прошлого года.

Эндовидеохирургическая стойка позволяет проводить малоинвазивные операции с минимальными проколами, избегая больших разрезов, что способствует более быстрому послеоперационному восстановлению пациентов.

Ранее подобные операции в районной больнице не проводились, а жителей района направляли в уфимские медучреждения.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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