В районе Башкирии впервые провели операцию по лечению желчнокаменной болезни

В Кармаскалинской больнице провели лапароскопическую операцию по лечению желчнокаменной болезни. Такое лечение в районном медицинском учреждении было осуществлено впервые.
Учреждение было оснащено современной эндовидеохирургической стойкой, которая была установлена в больнице в конце прошлого года.
Эндовидеохирургическая стойка позволяет проводить малоинвазивные операции с минимальными проколами, избегая больших разрезов, что способствует более быстрому послеоперационному восстановлению пациентов.
Ранее подобные операции в районной больнице не проводились, а жителей района направляли в уфимские медучреждения.
Фото: министерство здравоохранения РБ.