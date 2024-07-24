В Стерлитамаке проводят капремонт школ по федеральной программе

В этом году шесть школ откроются в Башкортостане после капремонта. Одна из них – в Стерлитамаке. Проект реализуется благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

Плиты утеплителя и пароизоляцию уже смонтировали, установили и кронштейны под крепление керамогранита. Строители продолжают облицовку части фасада 17-й школы. Кипит работа и внутри здания. На четвертом этаже уже приступили к укладке линолеума.

Школу № 17 в Стерлитамаке построили более 50 лет назад. Капитальный ремонт здесь никогда не проводили. Реконструкцию начали в марте прошлого года. Согласно контракту, школа примет учеников в 2025 году. На всех этажах смонтирована электрика, установлены санузлы. К завершению подходит и ремонт коммуникаций. Строительная готовность объекта составляет 65 процентов.

Каждый год школа принимает более 900 учеников. Учреждение славится победами в различных конкурсах, высокобалльниками и медалистами. Кроме того, здесь появятся специализированные классы, в том числе по IT-направлениям. Многие ученики уже с нетерпением ждут открытия школы. Ёсин Антонов даже решил продолжить учиться здесь в полицейском классе.

В другой стерлитамакской школе работы близятся к завершению. Отштукатурили стены на первом и втором этажах. Сейчас меняют полы. К третьему этажу приступят, как сделают кровлю.

В школе обучается порядка 900 учеников. Учреждение сотрудничает с Башгосмедуниверситетом. В этом году двое выпускников показали высшие результаты ЕГЭ по химии. Кроме того, в 2023 благодаря республиканскому гранту закупили необходимое медоборудование для обучения.