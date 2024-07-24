В Уфе частично запустили движение по Шакшинскому мосту

Транспортная артерия была перекрыта для проведения капитального ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день завершены основные виды работ по правому направлению мостового перехода. Обновлены пролётные строения, смонтированы ограждения, выполнена укладка асфальта, установлено освещение.

Превышение скорости на мосту теперь будет фиксировать камера, ограничиться придется 20 километрами в час. Раньше планировалось перекрыть переход полностью еще два раза, новое решение же — ограничить движение один раз, на месяц в октябре — ноябре. После ремонта, по заверениям специалистов, мост прослужит еще 50 лет.