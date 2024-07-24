Стало известно, когда в Уфе запустят «Южные ворота»

Проект «Южные ворота» завершен уже почти на 80%. Техническое открытие важного транспортного объекта ожидается в конце августа. Оно приурочено к празднованию 450-летия города Уфы. Путепровод уже почти готов. Работы продолжаются на улицах Пугачёва и генерала Рыленко.

Сегодня по этому участку могут ездить только тракторы и асфальтные катки. Но совсем скоро на улице Пугачёва запустят движение. Сейчас здесь в основном отсыпают дорожное полотно, ровняют тротуары и делают бордюры.

В настоящий момент на объекте ведутся переустройство сетей коммуникации, напорные и безнапорные канализации, а также сетей электроснабжения. Владислав Кузюрин, начальник участка подрядной организации

Очень тяжелый объект — это у нас улица Пугачева, ввиду сложностей по выкупу земельных участков. Но, тем не менее, мы планируем запустить движение. Пусть даже, скажем так, не на всю ширину. Например, в направлении выезда из города проезд будет осуществляться по правому боковому проезду, и как раз-таки в сторону центра — по участку основной проезжей части. Иршат Айсуваков, начальник отдела капитального строительства УСРДИС г. Уфы

Технический запуск главных объектов проекта «Южные ворота» запланирован на 30 августа. В целом транспортная развязка завершена на 78%. Путепровод почти готов, осталось лишь уложить асфальт.

Здесь пешком уже можно пройти, а буквально через некоторое время уже можно будет и на машине спокойно проехать от начала до конца. Техническое открытие планируется 30 августа, но все равно, возможно, останутся какие-то мелкие недочеты, которые мы в процессе устраним. Алексей Федотов, начальник участка подрядной организации

На завершающем этапе и улица генерала Рыленко. Она готова на 82%. Сейчас рабочие занимаются асфальтированием, прокладывают теплотрассу, барьерные ограждения и, главное, подход к путепроводу.

Южные ворота — это одна из важнейших транспортных развязок Уфы. Она имеет колоссальное значение не только для жителей ближайших домов, но и для всех, кто заезжает в город. После окончания строительства этот путепровод прослужит еще около 50-70 лет.

Масштабное строительство стартовало по инициативе Радия Хабирова. На контроле у Главы Башкортостана каждый его этап. Необходимость в проекте «Южные ворота» назревала давно. А в 2022 году удалось привлечь финансирование и начать его реализацию.

С нетерпением ждут уфимцы и окончания работ на Бельском мосту. Если части старого сооружения были укреплены заклёпками, то теперь все соединения заменены на болты. На левом берегу демонтируют старую арку и собирают пролетное строение. Сейчас уже смонтировано 160 тонн металлоконструкций.

По правому берегу демонтировали в районе 60% старого пролетного строения, и также ведем сооружение новой опоры 11, которая была, в свою очередь, полностью демонтирована, и сейчас уже на 70% она установлена заново. Дмитрий Терёшкин, начальник участка капитального строительства моста