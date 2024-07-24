Стало известно, когда в Уфе запустят «Южные ворота»

Проект «Южные ворота» завершен уже почти на 80%. Техническое открытие важного транспортного объекта ожидается в конце августа. Оно приурочено к празднованию 450-летия города Уфы. Путепровод уже почти готов. Работы продолжаются на улицах Пугачёва и генерала Рыленко.
Сегодня по этому участку могут ездить только тракторы и асфальтные катки. Но совсем скоро на улице Пугачёва запустят движение. Сейчас здесь в основном отсыпают дорожное полотно, ровняют тротуары и делают бордюры.
Технический запуск главных объектов проекта «Южные ворота» запланирован на 30 августа. В целом транспортная развязка завершена на 78%. Путепровод почти готов, осталось лишь уложить асфальт.
На завершающем этапе и улица генерала Рыленко. Она готова на 82%. Сейчас рабочие занимаются асфальтированием, прокладывают теплотрассу, барьерные ограждения и, главное, подход к путепроводу.
Южные ворота — это одна из важнейших транспортных развязок Уфы. Она имеет колоссальное значение не только для жителей ближайших домов, но и для всех, кто заезжает в город. После окончания строительства этот путепровод прослужит еще около 50-70 лет.
Масштабное строительство стартовало по инициативе Радия Хабирова. На контроле у Главы Башкортостана каждый его этап. Необходимость в проекте «Южные ворота» назревала давно. А в 2022 году удалось привлечь финансирование и начать его реализацию.
С нетерпением ждут уфимцы и окончания работ на Бельском мосту. Если части старого сооружения были укреплены заклёпками, то теперь все соединения заменены на болты. На левом берегу демонтируют старую арку и собирают пролетное строение. Сейчас уже смонтировано 160 тонн металлоконструкций.
В начале августа здесь будет свежее дорожное покрытие, а в сентябре установят новые перильные ограждения и мачты освещения. После ремонта арка сохранит свой исторический облик. Сдача объекта запланирована на 2025 год. Однако, учитывая значительное опережение графика, работы могут завершить досрочно.