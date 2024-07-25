В Башкирии найдено тело девятилетней девочки, утонувшей в реке Дёме

Накануне спасатели госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело девочки, утонувшей рядом с селом Ильчигулово в реке Дёме. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что 21 июля во время купания в необорудованном месте утонула 9-летняя девочка. Предварительно установлено, что купались две подружки, внезапно одна из них начала тонуть. Очевидцы пытались самостоятельно найти утонувшего ребенка, но попытки не принесли результатов. Было решено обратиться за помощью в экстренные службы.