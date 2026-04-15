В Башкирии всплыли утонувшие зимой овцы

Жители Бирского района после вскрытия озера Узеть обнаружили всплывшие туши овец, утонувших четыре месяца назад.

Напомним, инцидент произошел 16 декабря прошлого года вблизи хутора Луч. Отара шла на другой берег по неокрепшему льду. Выжила только одна овца.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, из воды извлекли 1340 животных. Работы по извлечению туш начались сразу и завершились только спустя месяц.

Фермер оценил убыток более чем в 20 млн рублей. Он оплатил работу спасателей, а также отправил тела погибших животных на предприятие по переработке отходов животного происхождения в Елабугу (Татарстан).