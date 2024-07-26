В зону СВО прибыл гумконвой из Давлекановского района

Давлекановский район отправил в зону СВО более 40 гуманитарных конвоев. На днях туда отправился еще один. В его доставке участвовал и глава района Ильгиз Мухамедзянов. Преимущественно в составе груза была техника, необходимая для выполнения боевых задач: мотоциклы, генераторы, квадрокоптеры, а также маскировочные сети, медикаменты. Посылки передали непосредственно военнослужащим, которые поблагодарили всех причастных к сбору гуманитарной помощи.
Напомним, военнослужащие по контракту от Башкортостана теперь получают подъемные до 1 миллиона рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Она формируется за счет единовременной выплаты, которая составляет 505 тысяч, и выплат от Минобороны России и муниципалитетов. Жители Башкортостана, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».
Также действуют почти 40 мер поддержки для семей и близких участников спецоперации. В том числе бесплатный проезд на общественном транспорте для детей бойцов, бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей, освобождение от уплаты транспортного налога. Кроме того, мобилизованным из республики не придётся платить за газ и воду.