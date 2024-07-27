В Башкирии в селе Аскарово обновляются общественные и придомовые территории

В Башкортостане продолжается обновление придомовых территорий. Так, уже на финишной прямой по программе «Башкирские дворики» работы в селе Аскарово Абзелиловского района. Многоквартирные дома там также стали участниками программы комплексного ремонта подъездов.

Площадку строители доделывают уже под крики играющих детей, всё под пристальным взглядом маленьких проверяющих. Очень уж долгожданной была новая игровая зона. Добрыня, соответствуя своему богатырскому имени, больше всего ждёт турники. Говорит, что-то подрастерял форму. Надо подтянуться в прямом и переносном смысле. И уже скоро Добрыня и другие дети смогут ставить новые спортивные рекорды. И главное, в полной безопасности.

Помимо детской площадки будет также благоустроена и вся прилегающая территория. Работы идут в рамках программы «Башкирские дворики». Теперь жители соседних микрорайонов надеются, что в следующем году уже они попадут в список. Ещё весной глава республики заявил о продлении программы. А в этом году в Башкортостане будет обновлено 143 двора. Объекты завершат до 30 сентября.

Многоквартирные дома, стоящие вокруг двора, построены ещё 50-60 лет назад. И тоже нуждались в обновлении. Благодаря программе комплексного ремонта в Абзелиловском районе были отремонтированы 17 подъездов.