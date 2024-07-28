В Учалинский район отправлены дополнительные силы и средства МЧС Башкирии

В Учалинском районе Башкирии синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления. В этой связи минувшей ночью сюда были направлены 11 сотрудников аэромобильного отряда МЧС по республике, а также две единицы техники повышенной проходимости, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в полной готовности находится Белорецкий опорный пункт МЧС по региону, состоящий из 10 человек личного состава и 3 единиц техники.

Добавим, глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщал в своих социальных сетях, что ситуация в районе остается напряженной из-за непрекращающихся проливных дождей. Он отметил, что только за третью декаду текущего месяца здесь выпало 113,9 мм осадков (при норме 32 мм).

Дождевой паводок спровоцировал подтопление территорий домов в частном секторе, которые расположены в низинах, рядом с реками и озерами.