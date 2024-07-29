В МЧС по Башкирии сообщили о ситуации с подтоплениями из-за ливней

По состоянию на 09:00 часов 29 июля на контроле регионального МЧС остаются 22 ситуации в 7 муниципальных образованиях, где из-за обильных и продолжительных дождей в зоне подтопления остаются 47 придомовых территории, 3 автодороги и 4 моста.

Речь идет об Абзелиловском, Белорецком, Куюргазинском, Салаватском, Учалинском, Мелеузовском и Бурзянском районах, сообщает пресс-служба ведомства. При этом угрозы затоплений нет.

Обстановка улучшилась в Бурзянском, Баймакском и Белорецком районах, где с контроля сняты 4 ситуации. В деревне Миндигулово, где были подтоплены 15 домов, вода ушла.

Между тем, в Учалинском районе пока работает аэромобильная группа спасателей, за уровнем рек следят временные гидропосты. Ситуация находится на контроле МЧС по республике.