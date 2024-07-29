В Башкирии по федеральной программе ремонтируют 31 школу

В Башкортостане одновременно ремонтируют 31 школу по федеральной программе модернизации школьных систем образования. Шесть из них – в Уфе, Стерлитамаке, Кумертау, Баймаке, Бижбулякском и Абзелиловском районах – будут сданы в этом году. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Все школы будут оснащены современным оборудованием, мебелью, новыми учебниками. Также будет благоустроена территория. К 1 сентября 2025 года откроются еще 25 обновленных школ. Всего за последние два года реновация по этой программе прошла в 140 школах. Минобр республики подал дополнительную заявку на ремонт еще 360 зданий. Кроме того, сформирована заявка по ремонту детских садов.