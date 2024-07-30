В Уфе участнику СВО помогут разобраться в вопросе начисления платы за ЖКХ

Участник специальной военной операции из Уфы с позывным «Призрак» во время своего краткосрочного отпуска обратился в администрацию Калининского района столицы с вопросом о начислении платы за коммунальные услуги, рассказал глава администрации района Газизьян Ахмедьянов в своих соцсетях.

С бойцом встретились глава района, специалисты профильных структур администрации района и управляющей компании. Они подчеркнули, что непременно разберутся в ситуации и обязательно найдут решение.

Отметим, боец служит в мотострелковом полку «Башкортостан», награжден медалью «За храбрость».

Обсудили также совместную работу по организации гуманитарных конвоев и, конечно, патриотическое воспитание подрастающего поколения. По мнению «Призрака», молодые люди должны больше знать о том, с каким злом сражаются сегодня участники СВО. Газизьян Ахмедьянов, глава администрации Калининского района Уфы

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

С 10 июля 2024 года в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты воинам, заключившим контракт с Минобороны страны, до 505 тысяч рублей. Суммарно вместе с федеральными, региональными и муниципальными выплатами жители республики при заключении контракта получат до 1 млн рублей.