В Уфе демонтируют торговый объект, совмещенный с остановкой

В Демском районе Уфы начали демонтаж торгового объекта, совмещенного с остановкой общественного транспорта «Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии». Ранее рядом с домом №11 по улице Ухтомского находились точка быстрого питания и скамейки.
Работы по сносу строения проводят из-за отсутствия у собственника необходимых документов и несоответствия утвержденным типовым эскизам. Сейчас рассматривается вопрос по возведению новой автобусной остановки.
Жители Демского района ожидают новый остановочный павильон. Они поддержали снос старой остановки и ее замену на новую – крытую, чтобы было комфортно ждать транспорт круглый год.