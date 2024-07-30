В Уфе демонтируют торговый объект, совмещенный с остановкой

В Демском районе Уфы начали демонтаж торгового объекта, совмещенного с остановкой общественного транспорта «Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии». Ранее рядом с домом №11 по улице Ухтомского находились точка быстрого питания и скамейки.

Работы по сносу строения проводят из-за отсутствия у собственника необходимых документов и несоответствия утвержденным типовым эскизам. Сейчас рассматривается вопрос по возведению новой автобусной остановки.