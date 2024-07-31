В Башкирии в лобовом ДТП погибли два подростка-байкера

Накануне поздно вечером в деревне Шабагиш в Куюргазинском районе Башкирии погибли двое несовершеннолетних водителей. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, произошло столкновение мотоцикла Racer и встречного мопеда Vento.

В результате аварии оба водителя, 16 и 17 лет, от полученных травм скончались на месте. Два их пассажира, 14 и 18 лет, госпитализированы. Погибшие не имели водительских прав, уточнили в ведомстве.