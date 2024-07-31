В Башкирии в лобовом ДТП погибли два подростка-байкера

Накануне поздно вечером в деревне Шабагиш в Куюргазинском районе Башкирии погибли двое несовершеннолетних водителей. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, произошло столкновение мотоцикла Racer и встречного мопеда Vento.

В результате аварии оба водителя, 16 и 17 лет, от полученных травм скончались на месте. Два их пассажира, 14 и 18 лет, госпитализированы. Погибшие не имели водительских прав, уточнили в ведомстве.

По словам руководителя ГАИ Башкирии Владимира Севастьянова, действиям родителей молодых людей будет дана правовая оценка.  

Такое попустительское отношение родителей к соблюдению детьми требований законодательства в области дорожного движения требует правовой оценки и подразумевает применение к ним предусмотренных мер ответственности, которые будут приняты по результатам проверки. 

Владимир Севастьянов, глава ГАИ РБ

Фото и видео: ГАИ РБ  

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