Уфимский дуб занял третье место в конкурсе «Российское дерево года»

Конкурс «Российское дерево года–2024» закончился, в нем принимали участие 74 региона страны. Победителем стал дуб из Вешенский Ростовской области, за него проголосовали 17 378 человек. На втором месте – «Редкодуб» из Белгородчины с 9739 голосами. Бронза досталась «Уфимскому дубу» из Башкирии, за который свои голоса отдал 5 651 участник.
Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года. Его участники – уникальные деревья, которые растут в разных регионах страны и являются природным, культурным, историческим, духовным наследием.
Задача конкурса – вдохновить жителей России проявлять заботу об окружающей среде и привлечь их внимание к старовозрастным деревьям, которые требуют защиты со стороны людей.
Фото: сайт конкурса «Российское дерево года–2024»