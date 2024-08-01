Уфимский дуб занял третье место в конкурсе «Российское дерево года»

Старовозрастные деревья - уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние. Мы по справедливости гордимся ими, и о них должна узнать вся страна. Благодарим всех, кто принял участие в голосовании, и тем самым, поддержал нашу деятельность в деле сохранения живых легенд исторических деревьев России!

Сергей Пальчиков, председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы»