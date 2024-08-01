Уфимский дуб занял третье место в конкурсе «Российское дерево года»

Конкурс «Российское дерево года–2024» закончился, в нем принимали участие 74 региона страны. Победителем стал дуб из Вешенский Ростовской области, за него проголосовали 17 378 человек. На втором месте – «Редкодуб» из Белгородчины с 9739 голосами. Бронза досталась «Уфимскому дубу» из Башкирии, за который свои голоса отдал 5 651 участник.   

Фото №1 - Уфимский дуб занял третье место в конкурсе «Российское дерево года»

Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года. Его участники – уникальные деревья, которые растут в разных регионах страны и являются природным, культурным, историческим, духовным наследием.

Задача конкурса – вдохновить жителей России проявлять заботу об окружающей среде и привлечь их внимание к старовозрастным деревьям, которые требуют защиты со стороны людей.

Старовозрастные деревья - уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние. Мы по справедливости гордимся ими, и о них должна узнать вся страна. Благодарим всех, кто принял участие в голосовании, и тем самым, поддержал нашу деятельность в деле сохранения живых легенд исторических деревьев России! 

Сергей Пальчиков, председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы»

Фото: сайт конкурса «Российское дерево года–2024»

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