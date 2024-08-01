В Башкирии зафиксировали положительную динамику работы скорой помощи

31 июля в Башкирии состоялось заседание круглого стола по вопросам службы скорой медицинской помощи. Заместитель министр здравоохранения республики Елена Галимулина отметила положительную динамику в данной сфере.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировали положительную динамику работы скорой помощи

Хочу отметить положительную динамику: более 22% пациентам с острым коронарным синдромом проводится тромболитическая терапия специалистами скорой медпомощи, что позволяет спасти жизни людей. Выполняются целевые показатели по 20-минутному доезду на ДТП и целевые показатели доставки пациентов в травмацентры 1 и 2 уровней. Кроме того, за последние шесть месяцев увеличилось количество персонала в службе скорой помощи, что улучшило показатели укомплектованности работниками СМП и доступность медицинской помощи для населения.

Елена Галимулина

Главный внештатный специалист по скорой помощи министерства здравоохранения РБ Аяз Камалов подчеркнул, что работа службы в республике организована на высоком уровне. По его словам, зарплата работников скорой помощи, социальные выплаты осуществляются в полном объеме в соответствии с постановлениями правительства РФ.

Чтобы молодой специалист остался в службе скорой помощи, нужно обеспечить достойные условия труда и развивать систему наставничества. От того, как в коллективе примут фельдшера, зависит останется ли он в профессии.

Аяз Камалов 

По словам директора уфимского медицинского колледжа Ильдара Гилязова, в этом году 211 выпускников получили вторую специальность «скорая и неотложная помощь», 126 из них уже прошли аккредитацию. «Это готовые молодые кадры, важно трудоустроить их в подстанции и поддержать. Эта наша общая задача», — отметил он.

В мероприятии приняли участие представители профсоюза работников здравоохранения РБ, руководители медорганизаций, на базе которых организованы межмуниципальные отделения скорой медицинской помощи, которых в регионе девять, а также сотрудники подстанций скорой медицинской помощи. Замминистра здравоохранения Башкирии подчеркнула, что только совместными усилиями в республике можно будет улучшить качество оказания медицинской помощи и повысить её доступность для населения.

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