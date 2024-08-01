В Башкирии зафиксировали положительную динамику работы скорой помощи

Хочу отметить положительную динамику: более 22% пациентам с острым коронарным синдромом проводится тромболитическая терапия специалистами скорой медпомощи, что позволяет спасти жизни людей. Выполняются целевые показатели по 20-минутному доезду на ДТП и целевые показатели доставки пациентов в травмацентры 1 и 2 уровней. Кроме того, за последние шесть месяцев увеличилось количество персонала в службе скорой помощи, что улучшило показатели укомплектованности работниками СМП и доступность медицинской помощи для населения.

Елена Галимулина