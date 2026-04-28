Медики Башкирии отметили День работников скорой помощи

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой помощи. Люди, которые сделали делом своей жизни спасение жизней других. Они первыми приходят на помощь, возвращают людей к жизни и дают надежду там, где, казалось, её уже нет.
Знакомьтесь: Мария, внештатный специалист психологической разгрузки Ленинской подстанции скорой помощи. Чтобы не потерять столь ценного сотрудника, ей сделали жетон с гравировкой. Всё-таки Маша выполняет важную работу.
Даниял работает водителем скорой. Параллельно ведёт блог в соцсетях и рассказывает о своей, несмотря на трудности, любимой работе. Здесь и курьёзы, и юмористические зарисовки. Любимые коллеги тоже поддержали идею. Он и сам пришёл в профессию после того, как несколько лет назад увидел ролик в интернете. Попробовал и понял – не ошибся.
Но случаи бывают разные. Некоторые пациенты не понимают, что скорая нужна тем, кто нуждается в экстренной медицинской помощи. Так, с коллегами Даниял Ахметов выехал на вызов: мужчине стало плохо на остановке.
Эту историю Даниял выложил в свой блог как напоминание: скорая – это не такси, а ложные вызовы могут кому-то стоить жизни. Драгоценные секунды теряются и в пути.
А каждый вызов – это неизвестность. И под угрозой может оказаться не только жизнь пациента, но и фельдшера, как это случилось с Розалиной Газизовой. Молодая девушка приехала на помощь к женщине.
Влюблены в профессию, и это неизлечимо. В скорой обычно так: либо уходят уже в первые дни, либо остаются навсегда. Сегодняшний день у них мало чем отличается от обычной рабочей смены. Единицы из пациентов, кто поздравит. Просто не все знают о празднике, поэтому скоровики этот праздник делают себе сами, организовав флешмоб, к которому присоединились подстанции с разных уголков республики. Чтобы посмотреть друг на друга и увидеть таких же преданных профессии – кто в любое время суток, несмотря на погоду и сложности, готов прийти вам на помощь.