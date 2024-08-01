В Уфе пострадавшие на производстве получили автомобили

В Уфе вручили ключи от новых автомобилей пострадавшим на производстве. 16 человек стали обладателями «Лады Гранта». Машина оборудована с учетом физических возможностей владельца и оснащена системой ручного управления. Такая мера поддержки предусмотрена программой реабилитации.

Пострадавших на производстве обеспечивают автомобилями с 2001 года. За это время выдано более тысячи машин. Это страховое обеспечение граждан, получивших увечья при исполнении трудовых обязательств. Автомобиль заменяют на новый каждые семь лет. За период эксплуатации можно один раз его капитально отремонтировать за счет средств Социального фонда. Владельцам также ежеквартально компенсируются расходы на текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные материалы.