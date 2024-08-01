В Башкирии за сутки были сняты с контроля 12 подтоплений

По последним данным, в Башкортостане за сутки сняты с контроля 12 ситуаций в шести муниципалитетах: Белорецком, Дуванском, Мелеузовском, Караидельском, Бурзянском и Учалинском районах. А вот подтопленные дороги в Стерлитамакском районе и в самом Стерлитамаке остаются под наблюдением. В Уфе зафиксирован перелив дороги, ведущей в садовые товарищества «Казарез» и «Альбатрос».
Дома, огороды и сараи — в одно мгновенье деревня Мулдашево Учалинского района оказалась затоплена. В доме у семьи Ибрагимовых отпала штукатурка, вся мебель и урожай оказались в воде, а в ящиках появилась плесень. Приходится нелегко, говорит хозяин дома. Он инвалид, а его мать по состоянию здоровья не может передвигаться. Помогала внучка, которая приехала на каникулы. Откачивать воду пока не разрешают — уровень реки еще недостаточно опустился.
Все произошло внезапно — рано утром 27-го июля из-за обильных дождей прорвало дамбу. Поток оказался настолько сильным, что разрушились заборы, мост, снесло деревенский колодец, а вода поднялась почти до окон. Местные жители говорят, что за всю жизнь они такого не видели.
Жителей на несколько дней словно отрезало от внешнего мира: по объездной дороге не ездят — ее размыло, а основная переправа разрушена. На месте круглосуточно дежурят сотрудники МЧС — по необходимости помогают людям попасть на противоположный берег.
Именно так, на лодке, переправляют жителей с одного берега реки Иремель на другой. Никак не пройти — вода здесь по пояс, а новый мост, соединяющий берега, снесло из-за обильных дождей. Поэтому в течение нескольких дней жители деревни Мулдашево были вынуждены принимать помощь и продукты питания от сотрудников спецслужб.
По словам первого заместителя главы администрации Учалинского района, сначала попасть в Мулдашево было невозможно, на второй день приехали спасатели из Белорецка, натянули канатную переправу и начали передвижение на лодках. По запросу людей привозят продукты — в основном это свежий хлеб и чистая вода. Сейчас движение постепенно восстанавливают — уже привезли щебень, начинаются подготовительные работы.
Также в Учалинском районе была затоплена дорога к деревне Сураманово. Пруд вышел из берегов - въезд и выезд в течение суток были ограничены, а погреба оказались под водой. Местная администрация своевременно направила заявку подрядной организации, которая выровняла дороги, установила допзнаки - движение в короткие сроки восстановили.
Сейчас в регионе ведется постоянный мониторинг уровня рек и сброс воды на водохранилищах. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Ситуация находится под контролем.