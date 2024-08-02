В Уфе на реке Белой в районе Монумента Дружбы вырос уровень воды

Возле Уфы в реке Белой начала прибывать вода. Об этом информирует пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС. По данным ведомства, в Белую сейчас поступает води из реки Уфы, куда сбрасывает воду Павловское водохранилище.

Фото №1 - В Уфе на реке Белой в районе Монумента Дружбы вырос уровень воды

Уровень воды в Уфимке у микрорайона Шакша вырос на 74 см. При этом в Белой выше Уфы по течению за сутки уровень воды упал на 70 см у деревни Ломовка Белорецкого района. В Месягутово река Ай снизилась на 55 см, а река Уфа у Красного Ключа — на 58 см.

Добавим, сброс на Павловском гидроузле составляет 1125 кубометров в секунду.

Фото: госкомитет РБ по ЧС  

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
уфавсердце
Пенальти