В Уфе на реке Белой в районе Монумента Дружбы вырос уровень воды

Возле Уфы в реке Белой начала прибывать вода. Об этом информирует пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС. По данным ведомства, в Белую сейчас поступает води из реки Уфы, куда сбрасывает воду Павловское водохранилище.

Уровень воды в Уфимке у микрорайона Шакша вырос на 74 см. При этом в Белой выше Уфы по течению за сутки уровень воды упал на 70 см у деревни Ломовка Белорецкого района. В Месягутово река Ай снизилась на 55 см, а река Уфа у Красного Ключа — на 58 см.