Радий Хабиров поздравил бойцов и ветеранов ВДВ

Для них нет невыполнимых задач. Сегодня свой профессиональный праздник отметили десантники. Центром мероприятий уже второй год подряд становится парк «Патриот», названный в честь погибшего бойца ВДВ Максима Серафимова. Радий Хабиров поздравил героев дня и наградил тех, кто продолжает выполнять боевые задачи. К слову, бойцы вновь продемонстрировали свою подготовку, пройдя трассу «Гонки героев».

Совладать с ветром и с филигранной точностью приземлиться на заданном участке, а перед этим сделать шаг в бездну — далеко не самая важная задача, которую приходится выполнять десантникам.

Показательные выступления — неотъемлемая часть Дня ВДВ. В парке «Патриот» десантники устроили целую условную спецоперацию по обнаружению и зачистке территории от противника.

Настолько чрезвычайно важно в нашей России сейчас человек, воин — это главное для нас всех. И мы видим последние события, всё, что происходит. Конечно, воздушно-десантные войска выполняют самые сложные, самые тяжелые задачи. Выполняют, добиваются и погибают. И светлая память всем ребятам, которые погибли. Я хочу всем сказать, я это много раз говорил, что мы ни одного погибшего не забудем. Мы воздадим все почести, и республика всегда будет помнить этих ребят. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди присутствующих немало голубых беретов, кто участвовал в спецоперации. Им Радий Хабиров вручил госнаграды. Не осталась без внимания и работа тех, кто активно помогает бойцам на передовой. Юнир Ихсанов — ветеран Чечни, а теперь — активный волонтер СВО. Стойкость и умение работать в команде десантники показали на деле. «Гонка героев» — это не просто соревнование, а настоящее испытание на прочность.

Участники преодолевали разнообразные препятствия: от крутых подъёмов и спусков до грязевых ловушек и водных преград. В общей сложности трассу прошли почти пять сотен команд со всех районов республики. Кто-то демобилизовался недавно, но многие оставили службу позади два десятка лет назад. Несмотря на это, испытания прошли все.

На выставочной площадке гости могли проверить свою меткость в стрельбе по мишеням или в метании ножей, а также посмотреть на полеты беспилотников. На площадке представили и средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют вражеские дроны. Такие портативные станции производят в Башкортостане.

Местом проведения Дня ВДВ парк «Патриот» становится уже второй раз подряд. Правда, год назад празднование едва не омрачила трагедия. Тогда в Уфе боец одного из башкирских батальонов, самовольно покинувший часть, угрожал взорвать гранату. Не делать этого его в личном разговоре убедил глава республики. Радий Хабиров как раз собирался ехать поздравлять десантников, но изменил маршрут, чтобы предотвратить беду.