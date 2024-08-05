Жительница Башкирии получила ожоги, пытаясь потушить пожар

Жительница Стерлитамака, 1975 года рождения, получила сильные ожоги при пожаре. По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Башкирии, в двухэтажном доме на улице Кутузова на кухне загорелся натяжной потолок.
Хозяйка пыталась потушить пламя самостоятельно, но в результате получила серьезные ожоги лица и голени. Потребовалась госпитализация. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести.
Огонь потушен до прибытия пожарных. Причину возгорания установит дознаватель МЧС России.
Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по РБ