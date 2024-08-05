Режим ЧС из-за дождей и развитие МСП: о чем говорили на оперативке в Правительстве Башкирии

Люди на селе начинают терять покосы. Есть опасность, что они войдут в зиму без сена. Глав муниципалитетов, которые пострадали от дождей, прошу понять степень бедствия и совместно с Правительством определить, как мы можем помочь людям в этом вопросе. Важно, чтобы в его решении у нас был системный подход.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан