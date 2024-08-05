Режим ЧС из-за дождей и развитие МСП: о чем говорили на оперативке в Правительстве Башкирии

Из-за проливных дождей в Башкортостане могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Он коснётся аграриев, которые из-за обильных осадков не могут продолжать уборочную кампанию. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании в правительстве республики.
С докладом выступил вице-премьер, министр сельского хозяйства региона. Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что уборка должна была идти уже две недели, но всё стоит. По прогнозам, дождливая погода может продлиться до середины августа. Аграрное ведомство готовит документы по введению ЧС по переувлажнению почвы по всей территории Башкортостана.
Помимо этого, на оперативном совещании обсудили итоги развития малого и среднего предпринимательства в регионе, а также результаты деятельности санатория «Танып» и республиканской организации ДОСААФ. О подготовке к проведению Международного фестиваля «Башкорт аты» доложил первый заместитель руководителя администрации главы республики Азат Бадранов. Масштабное мероприятие состоится в Баймакском районе 15 и 16 августа.